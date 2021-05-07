У Рубіжному дорожчає вода

08 мая 2021, 17:04

У КП «РВУВКГ» заявляють, що аналіз основних показників фінансово-економічної діяльності КП «РВУВКГ» показав, що у 2020 році підприємство зазнало збитків від основної діяльності у сумі 6439,2 тис.грн.

Ситуація збиткової роботи підприємства не змінюється. Причина цього - робота за економічно необґрунтованими тарифами.

З огляду на вищевикладене редакція газети публікує надану КП «РВУВКГ» інформацію про необхідність перерахунку і прийняття економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення

Діючі на сьогодні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення були встановлені Рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 18.12.2018 р. № 728 та введені в дію з 08.01.2019 р. в наступних розмірах:

• На централізоване водопостачання – 8,52 грн./м3 з ПДВ;

• На централізоване водовідведення – 17,20 грн/м3 з ПДВ;

• На послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)– 9,23 грн з ПДВ;

• На послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 18,62 грн з ПДВ.

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості планового тарифу:

на централізоване водопостачання -62,9%

на централізоване водовідведення - 90,8%

За період дії тарифів (тариф в останнє переглядався з 08.01.2019 року) суттєво збільшилася ціна електроенергії; покупної води, послуг з водовідведення, ПММ, мінімальної заробітної плати. Аналіз причин збиткової діяльності показав, що основними причинами збитків є збільшення витрат підприємства на надання послуг водопостачання та водовідведення у зв’язку з підвищенням цін на матеріальні ресурси, зростання витрат на оплату праці за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати згідно законодавства.

Планові тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення є економічно обґрунтованими та складають:

Централізоване водопостачання – 11,28 грн/м3 без ПДВ збільшення -58,9%

Централізоване водовідведення – 15,79 грн/м3 без ПДВ збільшення – 10,2%

Усього з ПДВ -32,49 грн/1м3 збільшення 26,3%