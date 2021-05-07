11 людей померли від коронавірусу протягом минулої доби

08 мая 2021, 18:08

Лабораторно підтверджено 264 нових випадки COVID-19 в області. Від ускладнень померло ще 11 хворих.

Найбільше виявлених захворювань у Лисичанську – 37 та Сєвєродонецьку – 75.

За час поширення цього вірусу в області захворіли 992 дитини віком до 17 років. З них одужали – 784.

Рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення дорівнює 49,2 (при пороговому 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 64-річна жінка з Лисичанська, 81-річний чоловік із Рубіжного, 68- та 75-річні чоловіки, дві 60-річні та 64-річна жінки з Сєвєродонецька, 62-річна жінка з Білокуракинського району, 63-річний чоловік із Кремінського району, 61-річний чоловік зі Станично-Луганського району, 74-річна жінка зі Старобільського району.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 783 людини.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 8 травня (09:00) в Україні 2 114 138 підтверджених випадків COVID-19, із них 46 200 летальних, 1 750 570 осіб одужали. Загалом проведено 9 633 983 тестування методом ПЛР. За добу зафіксовано 8 710 нових випадків; летальних – 370; здійснено 87 641 тестування; одужали 19 408 осіб.