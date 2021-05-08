Президент Білорусі готується до смерті

09 мая 2021, 11:08

Олександр Лукашенко підписав декрет "про захист суверенітету" на випадок вбивства глави Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет Про захист суверенітету і конституційного ладу, яким передбачається передача президентських повноважень Раді безпеки в разі загибелі глави держави. Про це повідомила в неділю прес-служба президента.

"Документом передбачається, що в разі загибелі Глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради Безпеки, на засіданнях якої головує Прем'єр-міністр", - йдеться в повідомленні.

При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або військовий стан, а Радою Безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення. Рішення Ради Безпеки є обов'язковими для всіх і підлягають безумовному виконанню.

Основним питанням буде питання проведення виборів. Рада Безпеки з участю губернаторів прийме рішення про їх проведення.

"Декрет спрямований на збереження незалежності та суверенітету країни. Декрет набуває чинності з моменту його підписання", - додали в прес-службі.