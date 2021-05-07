08 мая 2021, 08:22

Адаптивний карантин у країні продовжує працювати. Станом на сьогодні жодна область не перебуває у червоній зоні.

Отже, на території країни діють обмеження, які встановлені для жовтого рівня епіднебезпеки, відповідно до яких забороняється:

перебування у громадських будинках і транспорті без вдягнутих масок;

проведення масових заходів за участю більше ніж 1 особа на 4 кв. м або 50% зайнятості залу;

перевезення пасажирів понад місця, які визначені для сидіння;

проведення дискотек, робота нічних клубів, банкети в закладах громадського харчування;

робота закладів громадського харчування після 24 години і до 7 ранку та при неможливості забезпечити відстань між столами на рівні 2 метрів;

спортивні зали та фітнес-центри не більше однієї людини на 10 метрів квадратних;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку);

відвідування закладів освіти здобувачами у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

Під забороною і діяльність бізнесу, обслуговуючого відвідувачів, у якого:

не нанесено маркування для перебування у черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;

не забезпечені працівники засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;

обслуговуються покупці без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);

не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

Станом на 7 травня в Україні лише один регіон залишався у "червоній" зоні карантину - Сумська область. У п'ятницю у "жовту" зону перейшли Запорізька і Полтавська області.