Слониха судиться з американським зоопарком через примусове утримання в неволі

08 мая 2021, 09:11

Апеляційний суд штату Нью-Йорк прийняв до розгляду позов слонихи Хеппі проти зоопарку Бронкса. Інтереси тварини предсталяє неурядова організація Nonhuman Rights Project. Правозахисники від імені Хеппі скаржаться на умови утримання, вимагаючи визнати її право на фізичну свободу і перевести її в заповідник.

Цей випадок - перший в історії країн англосаксонської правової сім'ї, коли позивачем у справі habeas corpus (довільного затримання) виступає не людина.

Хеппі народилася в дикій природі в 1971 році. Ймовірно, її батьківщина - Таїланд. Разом з шістьма іншими слоненятами її перевезли в США. Тварин назвали в честь гномів з казки про Білосніжку.

У 1977 році куплену за 800 доларів Хеппі направили в зоопарк Бронкса. Згодом інші слони там були приспані або переселені. Майже 20 років Хеппі довелося жити практично на самоті. Це проблема, так як слони - соціальні тварини.

За даними зоозахисників, більшу частину часу Хеппі проводить в невеликій клітці, прихованій від очей відвідувачів зоопарку. Зоопарк заперечує, що слониха живе в ізоляції.

Nonhuman Rights Project ініціювала позов від імені слонихи в 2018 році. Його в різний час подали більше ніж у 20 судів, але всі відмовили від розгляду. Зоопарк стверджував, що будь-які рішення щодо слонихи повинні приймати не судді, а компетентні фахівці.

Зоозахисники створили петицію на підтримку Хеппі, її підписали 1,3 мільйона осіб.