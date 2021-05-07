Сутички на Храмовій горі в Єрусалимі: близько 200 людей постраждали

08 мая 2021, 08:37

Близько 200 палестинців були поранені в ході зіткнень з поліцією у Східному Єрусалимі. Переважно сутички відбувалися поруч з мечеттю Аль-Акса.

Про це повідомляє агентство WAFA.

Співробітники поліції стріляли по людях гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Як повідомляє агентство, після цього понад 200 силовиків штурмували двори мечеті і криті молитовні зали. Крім того, правоохоронці силою змушували вірян покинути Аль-Аксу.

Зараз зіткнення спостерігаються в Східному Єрусалимі і його передмісті Шейх-Джаррах.