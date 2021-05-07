Легендарний батальйон Луганськ-1 святкує день народження

08 мая 2021, 08:28

У 2014 році, з початку російської агресії, на Луганщині був створений добровольчий батальйон «Луганськ-1», який один з перших став на захист рідної землі. До складу підрозділу увійшли справжні патріоти - вчителі, медики, інженери, підприємці та колишні працівники міліції. Про це йдеться на сторінці батальйону у Фейсбуці.

Бойовий шлях батальйону почався 8 травня 2014 року у м. Кремінна, потім були звільнення м. Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське та Попасна.

Наразі боєздатний батальйон "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова" й досі залишається єдиним поліцейським підрозділом, бійці якого понад 7 років без жодної ротації продовжують нести службу пліч-о-пліч з військовослужбовцями на лінії розмежування.

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