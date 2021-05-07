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Общественное мнение
Криминал
08 мая 2021, 09:40

Позбавлений громадянства "контрабандист" подав до суду на Зеленського, СБУ та РНБО

Підприємець Олександр Єрімічук просить суд скасувати санкції, під які він потрапив через можливу причетність до контрабанди.

Розгляд справи є у розкладі судових засідань.

Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який має повноваження переглядати укази президента.

Відповідачем вказаний Володимир Зеленський. Третіми особами – Рада нацбезпеки і оборони та Служба безпеки України.

Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати указа президента №140/2021, виданий 03 квітня 2021 року.

Цим указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо осіб, яких назвали "топ-десяткою української контрабанди".

ВС призначив склад суду, який буде слухати справу, наразі в ній ще немає рішень.

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