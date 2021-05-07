Підприємець Олександр Єрімічук просить суд скасувати санкції, під які він потрапив через можливу причетність до контрабанди.
Розгляд справи є у розкладі судових засідань.
Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який має повноваження переглядати укази президента.
Відповідачем вказаний Володимир Зеленський. Третіми особами – Рада нацбезпеки і оборони та Служба безпеки України.
Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати указа президента №140/2021, виданий 03 квітня 2021 року.
Цим указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо осіб, яких назвали "топ-десяткою української контрабанди".
ВС призначив склад суду, який буде слухати справу, наразі в ній ще немає рішень.