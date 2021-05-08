День перемоги над нацизмом: Зеленський записав відео

09 мая 2021, 10:20

Президент повідомив, що для нас перемога над нацизмом - це подяка, яка не має кордонів, термінів давності чи географічного розподілу.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День перемоги над нацизмом у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни. Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

"Що для нас перемога над нацизмом? Це подяка, яка не має кордонів, строків давності або географічного розподілу. Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що в Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець. Що в загальному війна забрала щонайменше 50 млн людських життів", - заявив Зеленський