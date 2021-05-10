В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac

10 мая 2021, 09:18

Китайську вакцину застосовують в Україні для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають.

Україна отримала чергову партію вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac обсягом 500 000 доз, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на свої сторінці у соцмережі.

"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech", - зазначив Степанов.

Він також додав, що в цілому Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини, з яких 1,215 млн уже отримані.

CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійці і паралімпійці; співробітники патрульної поліції.