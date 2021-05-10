10 мая 2021, 15:34 У Сєвєродонецьку вандали пошкодили дитячий майданчик Засновник парку Михайло Івонін виклав на своїй сторінці у Фейсбук фото автобусу, який використовується як атракціон для малечі. У дописі Івонін зазначив: "Правнуки переможців відсвяткували «День Перемоги». Навряд чи їх прадіди ними б пишалися. Соромно і страшно жити з такими людьми в одному місті. Хто їх батьки? Хто стояв поруч, коли це робили? Чому не зупинив? Чи отримав він задоволення від зробленого? Чого чекати в наступний раз? Чи варто перестати робити для нормальних людей, якщо є такі упирі?... Якщо перестати, то вони перемогли і ми будемо жити в лайні............". (Стилістику збережено). Нагадаємо, руками сєвєродончан Івонін-парк створено восени 2019 року. Твитнуть Загрузка... Загрузка...