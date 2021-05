10 мая 2021, 16:25 Радбез ООН збирається на екстрене засідання через ескалацію в Єрусалимі Рада Безпеки ООН скличе екстрене засідання в понеділок, 10 травня. Планують обговорити ескалацію в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі. Про це пише Times of Israel. Засідання відбудеться за кілька годин до запланованого щорічного маршу тисяч єврейських націоналістів по Старому місту, що, як побоюються співробітники безпеки, може призвести до ескалації насильства. Засідання при закритих дверях відбудеться за запитом Тунісу, повідомили The Times of Israel три дипломати Ради Безпеки. "Однак засідання в понеділок навряд чи призведе до будь-якого врегулювання або спільної заяви. Члени Ради дотримуються укорінених і часто протилежних поглядів на ізраїльсько-палестинський конфлікт, що ускладнює досягнення консенсусу", - пише видання з посиланням на думку двох дипломатів. Твитнуть Загрузка... Загрузка...