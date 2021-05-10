Жигулі-кабріолет проти патрульних: хто кого?

10 мая 2021, 17:56

Майже у 10 разів перевищував вміст алкоголю в організмі водія, який намагався втекти від патрульних Кременчука, повідомляє прес-служба управління.

Подія трапилась на автомобільній дорозі Полтава-Олександрія. Інспектори помітили ВАЗ 21013, що рухався з явними технічними несправностями.

Увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольору, охоронці порядку подали сигнал про зупинку, але водій лише пришвидшив рух.

Транспортний засіб вдалось зупинити у селі Щербаки. За кермом перебував 36-річний чоловік, під час спілкування з яким, патрульні одразу помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 1,9 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на керманича адміністративні матеріали: за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.