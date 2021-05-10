Росіяни намагались проникнути до зони відчуження

10 мая 2021, 17:22

Державна прикордонна служба України у взаємодії зі співробітниками Нацполіції продовжує здійснювати системні заходи щодо недопущення незаконного проникнення сторонніх осіб в зону відчуження.

Так, учора, 9 травня, в Київській області прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з поліцією затримали 3-ох осіб, які пробиралися в зону відчуження та зону безумовного відселення.

Правопорушниками виявились 27-річний та 25-річна – громадяни Російської Федерації та ровесниця іноземки, громадянка України, жителька Миколаєва. Ці троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через діючі авіаційний та автомобільний пункти пропуску.

Стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення», рішення за якими прийматиме суд.