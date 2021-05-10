Тетяна Іванова: сьогодні складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території

10 мая 2021, 13:07

Поки складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

Представники незаконних збройних формувань на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими, на сьогодні списки уточнюються, заявила в ефірі телеканалу Україна 24 учасник української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова.

За її словами, українська сторона ще взимку передала свої списки на обмін полоненими.

"Весь цей час Україна наполягала, щоб нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті, відбулося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться", - заявила Іванова.

На сьогодні складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території, зазначила представник української делегації в ТКГ.