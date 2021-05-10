31 новий випадок ковіду в області

10 мая 2021, 18:22

Лабораторно підтверджено 31 новий випадок COVID-19 в області

Географія виявлених захворювань:

місто Лисичанськ – 14, Рубіжне – 10, Кремінський район – два, Марківський – одне, Новопсковський – три, Станично-Луганський – одне.

За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджено у 24 569 випадках.

Одужали – 20 046 (29 за останню добу), лікуються – 3 735 (525 – стаціонарно, 3 210 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіли 994 дитини віком до 17 років. З них одужали – 808.

Рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення дорівнює 48,6 (при пороговому 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 61-річна жінка з Рубіжного та 66-річна жінка зі Станично-Луганського району.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 788 людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 10 травня (09:00) в Україні 2 122 327 підтверджених випадків COVID-19, із них 46 512 летальних, 1 768 753 особи одужали. Загалом проведено 9 668 937 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 2 817 нових випадків; летальних – 119; здійснено 21 883 тестування; одужали 9 002 особи.