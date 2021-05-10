"Старобільск" у Чорному морі: відбулись спільні навчання з реальними перешкодами

10 мая 2021, 19:54

Протягом 2 днів флагман Морської охорони «Григорій Куроп’ятников» і корабель Берегової охорони США «Hamilton» відпрацьовували спільні навчання в морі, повідомляє Держприкордонслужба.

За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України «Старобільськ». Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами NATO.

Відпрацювання складних елементів маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організація протидиверсійної оборони корабля – всі елементи навчань традиційно відбувалися під спостереженням кораблів РФ. Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ РФ не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.