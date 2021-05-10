У сутичках з поліцією Ізраїлю постраждали 180 палестинців

10 мая 2021, 13:25

У зіткненнях з ізраїльською поліцією біля мечеті аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали не менше 180 палестинців. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представництво Червоного Півмісяця в понеділок, 10 травня.

"80 постраждалих доставили в лікарні в Єрусалимі, є поранені серед співробітників Червоного Півмісяця", - йдеться в повідомленні.

Агентство Wafa повідомило раніше, що ізраїльська поліція стягла великі сили в район мечеті, розмістила снайперів в її дворі, а також використовувала сльозогінний газ, щоб відтіснити палестинців з території мечеті. Кількох осіб затримали, коли вони мали намір покинути аль-Аксу. За словами директора мечеті Омара аль-Кісвані, поліція "здійснила безпрецедентно варварський напад" на мечеть.

У понеділок в Ізраїлі відзначають день Єрусалиму, який встановили на честь переходу східної частині міста під контроль Єврейської держави після Шестиденної війни. Цього дня в ізраїльській столиці проходить традиційна хода з прапорами та інші заходи.

У понеділок після оцінки ситуації поліція, щоб уникнути зіткнень, закрила доступ євреям на Храмову гору. Заворушення почалися біля Марокканських воріт на Храмову гору.

Нагадаємо, зіткнення в Східному Єрусалимі тривають вже кілька днів. У ніч на неділю в зіткненнях палестинців з ізраїльською поліцією постраждали 90 осіб, всього в останні дні отримали поранення близько 300 палестинців.