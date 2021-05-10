В Одесі під час пожежі на кладовищі загинула жінка

10 мая 2021, 14:11

В Одесі сталася пожежа на території Єврейського кладовища. Внаслідок інциденту загинула бездомна жінка, повідомляє регіональне управління ДСНС у понеділок, 10 травня.

Зазначається, що 9 травня о 21:12 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання будівлі на території суперфосфатного заводу на вулиці Хімічній. Але на місці рятувальники з'ясували, що горить одноповерхова адміністративна будівля з побутовими приміщеннями на території Єврейського кладовища.

О 21:37 пожежу ліквідували на площі 30 кв.м. На місці події виявили жінку, яку госпіталізували в лікарню. Але через годину вона померла.

Причина пожежі встановлюється. Від ДСНС залучалися шість одиниць техніки та 21 людина особового складу.