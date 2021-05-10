На Луганщині поліцейські у місцевого мешканця вилучили арсенал зброї

10 мая 2021, 12:45

Під час відпрацювання виклику щодо домашнього насильства, патрульні УПП в Луганській області виявили зброю, схожу на бойову гвинтівку.

Під час проведення ретельного огляду, співробітники слідчо-оперативної групи виявили у 61-річного чоловіка ще декілька одиниць зброї та боєприпаси.

Сьогодні, 10 травня, у домоволодінні по вул. Нагорна м. Лисичанськ, правоохоронцями виявлено та вилучено карабін СКС з патронами до нього, РПГ-7В, РПГ-22, стартовий та маршовий двигуни для багаторазового відстрілу гранат, газовий пістолет, магазин до АК, захисний кожух для відстрілу. Все це чоловік зберігав у льосі на подвір’ї.

За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, до обрання запобіжного заходу він знаходитиметься під вартою.

В рамках кримінального провадження слідчим та оперативникам за процесуального керівництва прокуратури належить встановити походження зброї та боєприпасів і мету зберігання чоловіком смертоносних предметів.