Захоплено церкву Московського патріархату

10 мая 2021, 14:33

У захопленні храму взяли участь співробітники муніципальних правоохоронних органів з міста Вараш і депутати районної ради, стверджують в церкві.

Представники Православної церкви України (ПЦУ) за сприяння місцевих депутатів захопили храм Української православної церкви Московського патріархату в Рівненській області. Про це повідомляє УПЦ МП в понеділок, 10 травня.

"Приблизно о 6:00 ранку в селі Заболоття Володимирецького району Рівненської області послідовники ПЦУ за підтримки районних депутатів захопили храм УПЦ в Сарненській єпархії на честь святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що в безпосередньому захопленні храму нібито взяли участь співробітники муніципальних правоохоронних органів з міста Вараш, депутати районної ради Геннадій Дерев'янчук і Степан Жданюк.

Парафіяни викликали співробітників поліції, щоб мати змогу відстояти храм.

"Претензії на храм активісти ПЦУ висловили ще у Велику суботу, перед Великоднем. Того дня, кажуть очевидці, вони освятили свої паски, а перед цим покликали священика з ПЦУ на територію храму. Для цього зачинили ланцюгом ворота і повісили жовто-блакитний прапор на хрест", - додали в УПЦ МП.