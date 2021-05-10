11 мая 2021, 10:54 Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни». День 1 Якою є Стратегія національної безпеки України на найближчі кілька років? Про все перші особи держави, посадовці, вітчизняні та міжнародні експерти, представники громадськості та дипломатичного корпусу говоритимуть під час форуму. Твитнуть Загрузка... Загрузка...