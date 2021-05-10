Якою є Стратегія національної безпеки України на найближчі кілька років?
Про все перші особи держави, посадовці, вітчизняні та міжнародні експерти, представники громадськості та дипломатичного корпусу говоритимуть під час форуму.
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11 мая 2021, 10:54
Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни». День 1
Якою є Стратегія національної безпеки України на найближчі кілька років?
Про все перші особи держави, посадовці, вітчизняні та міжнародні експерти, представники громадськості та дипломатичного корпусу говоритимуть під час форуму.
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