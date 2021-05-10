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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
11 мая 2021, 10:54

Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни». День 1

Якою є Стратегія національної безпеки України на найближчі кілька років?

Про все перші особи держави, посадовці, вітчизняні та міжнародні експерти, представники громадськості та дипломатичного корпусу говоритимуть під час форуму.

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