11 мая 2021, 13:14

У Запоріжжі патрульні отримали виклик про конфлікт із поліцейським. Коли інспектори прибули на місце, то дуже здивувалися — перед ними був молодий хлопець у поліцейському однострої та заявник, повідомляє Патрульна поліці України.

Так патрульні познайомилися зі своїм "колегою". Його звати Максим і йому лише 17 років. Попри свій вік, юний "охоронець порядку" цікавиться законами та часто повідомляє про виявлені правопорушення в поліцію, зазначається на сторінці відомства у Фейсбуці.

Він відповідальний та хоче жити у безпечному просторі. Але вирішив піти далі й одягнув форму поліцейського, щоб допомогти навести лад у рідному місті.

Звичайно, цивільним одягати форму поліцейського заборонено, адже це є правопорушенням, акцентують правоохоронці. Форму вилучили, а з батьками підлітка буде проведено роботу. Однак це не змінює той факт, що серед нашого молодого покоління є ті, хто всіляко прагне створити безпечний простір для комфортного життя й докладає для цього максимум зусиль.

Якщо хлопець не змінить свого бажання бути охоронцем порядку в майбутньому, то на нього чекають у лавах Нацполіції.