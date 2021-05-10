Стрільців у школі Казані було двоє, одного з них затримали, другого — ліквідували

11 мая 2021, 13:59

Почали стрілянину в школі Казані двоє. Одного з них затримали, другого — ліквідували прямо в будівлі школи. Затриманий — 19-річний Ільназ Галявієв. При затриманні хлопець заявив, що за місцем його прописки нібито закладена бомба.

Telegram-канал Baza повідомляє, що Гялявієв закінчив цю ж школу чотири роки тому. Наразі, за їхньою інформацією, хлопець вчиться в коледжі на IT-фахівця.

"За словами батька, Ільназ був не релігійним. Ніяких поганих думок чи настроїв не висловлював і не показував", — пише Baza.

Як повідомляє телеграм-канал, сьогодні вранці 19-річний Ільназ Галявієв прийшов у свою колишню гімназію №175 на вулиці Файзі з офіційно зареєстрованою турецькою рушницею Hatsan Escort та бомбою. Вів зміг потрапити всередину будівлі, влаштував вибух і стрілянину.

За кілька днів до нападу злочинець завів телеграм-канал «Бог», де оголосив себе богом. Сьогодні вранці він сфотографував себе в масці з таким же написом, заявив, що йде до школи вбивати и планує застрелитись. Однак стрілка вдалось взяти живим – поряд із виходом зі школи його скрутили двоє поліцейських. Його канал вже видалений.

Батько Галяліева каже, що хлопчик був самим звичайним, не висловлював якихось негативних думок і настроїв, йдеться у повідомленні. Ільназ раніше навчався в тій же гімназії, пішов звідти чотири роки тому і вступив до коледжу, де навчався на айтішника. Останнім часом хлопець часто залишався в квартирі один - його батько робить ремонт в іншому житло, а Галяліев залишався в старій квартирі за головного.

Своєю мішенню Галяліев вибрав 8А клас - більшість загиблих дітей навчалися там. Серед жертв є також одна вчителька. Всього загинули 9 осіб, 22 людини постраждали (з них 18 дітей) - 6 дітей зараз перебувають в реанімації. Двоє учнів загинули, вистрибуючи з вікон навчального закладу.