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11 мая 2021, 14:27

Шахтарі Луганщини їдуть до столиці

З Львівщини, Луганщини та Донеччини повідомляють про завершення формування делегацій з-поміж працівників держшахт, профспілкового активу Незалежна профспілка гірників України для поїздки до столиці, - зазначив на своїй сторінці у Фейсбук голова Конфедерації Вільних профспілок України Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

У дописі Волинець зазначив, що на завтра (12 травня, прим.ред) заплановані шахтарські протести в столиці.

З вимогами:

- розрахуватись з гірниками держшахт по зарплатних боргах,

- зупинити руйнівні процеси у вугільній галузі,

- встановити адекватну ціну на вугілля,

- зупинити згубний для вітчизняного енергоринку імпорт ресурсів з Росії та Білорусі.

Шахтарі пікетуватимуть будівлі Офісу президента, Кабінету міністрів, Міненерго, НКРЕКП, - йдеться у повідомленні.

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