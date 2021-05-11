Шахтарі Луганщини їдуть до столиці

З Львівщини, Луганщини та Донеччини повідомляють про завершення формування делегацій з-поміж працівників держшахт, профспілкового активу Незалежна профспілка гірників України для поїздки до столиці, - зазначив на своїй сторінці у Фейсбук голова Конфедерації Вільних профспілок України Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
У дописі Волинець зазначив, що на завтра (12 травня, прим.ред) заплановані шахтарські протести в столиці.
З вимогами:
- розрахуватись з гірниками держшахт по зарплатних боргах,
- зупинити руйнівні процеси у вугільній галузі,
- встановити адекватну ціну на вугілля,
- зупинити згубний для вітчизняного енергоринку імпорт ресурсів з Росії та Білорусі.
Шахтарі пікетуватимуть будівлі Офісу президента, Кабінету міністрів, Міненерго, НКРЕКП, - йдеться у повідомленні.