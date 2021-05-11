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Вторник, 11 мая 2021
19:00
Аспекти Зайнятості: як пандемія додала зручностей громадянам?
18:00
Олег Григоров: іноді важко бути поліцейським
17:26
Венедіктова підписала підозру у держзраді Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку
17:00
Урочистості з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
16:46
Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори 2020 року у 18 громадах Донбасу
16:29
У Києві пожовтіла річка Либідь
16:02
В СБУ підтверджують обшуки у Медведчука
15:05
В Україні відкриють новий університет для підготовки фахівців з державної безпеки
14:27
Шахтарі Луганщини їдуть до столиці
13:59
Стрільців у школі Казані було двоє, одного з них затримали, другого — ліквідували
13:53
Колективний імунітет від COVID-19 буде через рік: Денис Шмигаль
13:14
Поліція чекає у своїх рядах "фейкового" колегу
12:47
Путін ініціював вихід з договору про відкрите небо
12:34
Теракт у Казані: є жертви
12:15
СБУ викрила шахраїв, які «продавали» підробку на вакцину Pfizer
11:59
Максим Степанов про четверту хвилю COVID-19
11:53
Спортсмени з Луганщини завоювали 17 медалей на чемпіонаті з кікбоксингу ISKA
10:58
All-Ukrainian Forum «National Security». Day 1
10:54
Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни». День 1
10:51
Ветерани та волонтери виходять на страйк
Все новости »
Персона
Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
11 мая 2021, 17:00
Урочистості з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Наші кореспонденти зі столиці - детально.
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