Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори 2020 року у 18 громадах Донбасу

11 мая 2021, 16:46

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня 2021 року скасував Постанову Центральної виборчої комісії про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

Про це, зазначають у ОПОРІ, стало відомо з кількох не пов’язаних між собою джерел.

Так, Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її Постанови № 161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Повний текст рішення суду очікується за 5 днів.

Нагадаємо, що 8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія на підставі висновків Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій встановила неможливість проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в 10 територіальних громадах Донецької області та 8 громадах Луганської області. Місцеві вибори, зокрема, не проводились у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку, а також в інших достатньо великих громадах двох регіонів (Лисичанськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Торецьк, Станиця Луганська, Попасна, Щастя тощо). Це рішення ЦВК викликало резонанс серед виборців Донецької та Луганської областей, особливо у громадах, де голосування відбувалось на всіх загальнонаціональних та місцевих виборах 2014-2019 рр.

16 січня 2021 року ЦВК знову отримала висновки Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій щодо загрози безпеці виборців на території цих 18 громад та встановила неможливість проведення там місцевих виборів 28 березня.

ОПОРА неодноразово закликала відповідні органи влади ініціювати обговорення варіантів законодавчого врегулювання місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях та розробити певні критерії для рішення не проводити вибори.

Свої сподівання щодо відновлення прав виборців у 18 громадах висловлювали також посли «Великої сімки».

На першому засіданні Робочої групи щодо вдосконалення виборчого законодавства на базі Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування вносились пропозиції розробити критерії щодо неможливості проведення виборів, а також відвідати Донецьку та Луганську області для вивчення питання.