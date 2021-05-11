Венедіктова підписала підозру у держзраді Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку

11 мая 2021, 17:26

На своїй сторінці у соцмережі Фейсбук Венедіктова написала: "Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі"

За словами політикині, за результатами вивчення зібраних матеріалів справи вона дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити «парламентарям» про підозру. Посадовиця вважає, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних.

"Отже, народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму", - додала генпрокурорка, - "За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа "М" не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою".

Висновки, які додала Венедіктова наступні:

"1. Вважати Крим частиною іншої держави – не можна.

2. Сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн - не можна.

3. Ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна.

4. Розкривати відомості, що містять держтаємницю – не можна.

5. Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна".

Наприкінці генеральна прокурорка побажала всім добра.