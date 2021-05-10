MH17: Нідерланди подають позов до ЄСПЛ проти Росії

11 мая 2021, 08:02

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Йдеться про так звану "скаргу держави", у якій країна підтримає індивідуальні позови до ЄСПЛ родичів жертв рейсу.

Влада Нідерландів подає проти Росії позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через участь держави в катастрофі рейсу MH17, під час якого загинули 298 осіб. Про це йдеться в заяві уряду Нідерландів, яка була опублікована в понеділок, 10 травня.

В уряді країни зазначили, що подаючи цю так звану "скаргу держави" Нідерланди передають всю наявну і відповідну інформацію про збитий рейс MH17 до ЄСПЛ.

"Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ у рамках втручання Нідерландів до процедури подання індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів Нідерландів заявляє про максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 у ЄСПЛ.

У заяві наголошується, що в цій державній скарзі Нідерланди також захищають усіх 298 жертв MH17 17 різних національностей і їхніх найближчих родичів.