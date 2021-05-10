Жителям ОРДЛО з російськими паспортами дозволять брати участь у виборах до Держдуми

11 мая 2021, 08:00

У Російській Федерації планують дозволити брати участь у виборах до Державної Думи жителям ОРДЛО, які отримали російські паспорти. Зараз паспорти РФ вже отримали півмільйона жителів окупованого Донбасу.

Про це заявив Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, передає ТАСС.

"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин РФ, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис.осіб (на Донбасі - ред.), які взяли російське громадянство, вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", - сказав Турчак.

Зазначимо, вибори до Держдуми РФ заплановані на 19 вересня 2021 року.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, що дозволяє жителям ОРДЛО отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

За два останні роки Росія видала російські паспорти понад півмільйону мешканцям самопроголошених ЛДНР. При цьому за даними правозахисників, до 2024 року російські паспорти можуть отримати 2 мільйони жителів окупованого Донбасу.