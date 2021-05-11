Теракт у Казані: стрілку загрожує довічне

12 мая 2021, 07:08

Згідно зі статтею, за якою висунуті звинувачення зловмисникові, який убив сімох дітей і двох дорослих, можливе покарання смертною карою.

Стаття кримінального кодексу РФ, за якою порушено справу проти 19-річного казанського стрілка Ільназа Галявієва, передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення або смертної кари. Про це у вівторок, 11 травня, повідомило одне з російських інформагентств.

Зазначається, що розпочато провадження в частині 2 статті 105 КК Росії, яка передбачає покарання позбавленням волі на термін від восьми до 20 років з обмеженням свободи на термін від одного року до двох років, або довічним позбавленням волі, або смертною карою.

"19-річному стрілку у казанській школі загрожує довічне ув'язнення. Частина 2 статті 105, за якою порушено кримінальну справу, передбачає також смертну кару, але в Росії на неї введено мораторій", - уточнили у виданні.