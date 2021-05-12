Кабінет міністрів створив Бюро економічної безпеки

12 мая 2021, 17:00

Бюро економічної безпеки має взяти на себе функції Податкової міліції, Служби безпеки України, Національної поліції України в частині розслідування та протидії економічним правопорушенням. Головна мета Закону — налагодити відносини між державою і її владними інституціями з бізнес-спільнотою. Крім того, створення БЕБ матиме наслідком ліквідацію Податкової міліції, що є вимогою МВФ.

"Створення Бюро економічної безпеки – це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Це один з фінальних кроків на шляху до ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес. Це остаточний кінець "маски-шоу". Це новий аналітичний підхід до розслідування у сфері фінансово-економічних злочинів", – прокоментував це рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

– виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.