На Луганщині постане перед судом поліцейський районного відділу, за вимогу неправомірної вигоди за видачу дозволу на зброю

12 мая 2021, 17:23

За даними слідства, правоохоронець вимагав від фізичної особи 6 тис. грн хабара за оформлення дозвільних документів на придбання мисливської гладкоствольної зброї, повідомляє Луганська обласна прокуратура. Слідчі прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно старшого інспектора з контролю за обігом зброї одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.