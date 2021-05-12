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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
12 мая 2021, 18:16

Українці критикують позицію Зеленського щодо ситуації в Ізраїлі

"Небо Ізраілю– все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей.Користувач Harn пропонує подивитись в очі Путіну. ", - написав Зеленський.

Щоправда користувачі відреагували неоднозначно.

"Нада проста пірістать стрєлять!", - пише Joseph Dymydivskiy.

"Думка найвеличнішого полководця - це саме те, що потрібно керівникам Ізраїлю. За землю треба воювати, а не відводити війська", - зазначила Elen.

Vadim_mnsk акцентував, що допис це: «История про соринку в глазу».

Також користувачі пропонують подивитись в очі Путіну.

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