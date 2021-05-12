Українці критикують позицію Зеленського щодо ситуації в Ізраїлі

"Небо Ізраілю– все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей.Користувач Harn пропонує подивитись в очі Путіну. ", - написав Зеленський.
Щоправда користувачі відреагували неоднозначно.
"Нада проста пірістать стрєлять!", - пише Joseph Dymydivskiy.
"Думка найвеличнішого полководця - це саме те, що потрібно керівникам Ізраїлю. За землю треба воювати, а не відводити війська", - зазначила Elen.
Vadim_mnsk акцентував, що допис це: «История про соринку в глазу».
Також користувачі пропонують подивитись в очі Путіну.