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Среда, 12 мая 2021
20:52
Увага! Розшук! Потрібні ВОЛОНТЕРИ!!!
20:01
Медведчук: "Дали не підозру, а екземпляр підозри"
19:40
Інтерактивна мапа робочих місць у Сєвєродонецьку
19:29
Спецматеріал: Центр симуляційної освіти в ЛДМУ
19:01
У Лисичанську відбулась вікторина на тему правил дорожнього руху
18:25
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Українці критикують позицію Зеленського щодо ситуації в Ізраїлі
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17:23
На Луганщині постане перед судом поліцейський районного відділу, за вимогу неправомірної вигоди за видачу дозволу на зброю
17:00
Кабінет міністрів створив Бюро економічної безпеки
16:02
Генштаб назвав п'ять стратегічних цілей в обороні
15:39
Глава держави підписав закон про вдосконалення здійснення спеціального досудового розслідування
15:07
Коронавірус на Луганщині: фахівці про епідситуацію
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12 мая 2021, 19:01
У Лисичанську відбулась вікторина на тему правил дорожнього руху
Чи знали ПДР її учасники?
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