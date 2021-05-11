Ізраїль знищив у Газі лідерів військової розвідки ХАМАС

12 мая 2021, 07:42

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по будівлі в Газі, в якій розташовувалися штаби ХАМАС.

У результаті удару армії оборони Ізраїлю по будівлі в Газі були ліквідовані двоє керівників військової розвідки ХАМАС. Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ в середу, 12 травня.

За інформацією ЦАХАЛ, в результаті авіаударів були вбиті глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасан Каугі і його заступник Уаїль Іса (рідний брат глави контррозвідки ХАМАС Маруана Іси). В армії додали, що в районі Рамаль (північно-західна околиця міста Газа) було атаковано висотну будівлю ХАМАС, в якій, крім іншого, розташовувалися штаб-квартира розвідки ХАМАС, штаб-квартира з планування дій на Західному березі, інформаційний відділ.

Крім того, ХАМАС завдав авіаударів по домівках трьох високопоставлених лідерів ХАМАС в Секторі Газа, пише Times of Israel. Йдеться про лідерів ХАМАС - Бассем Ісса (глава району Газа), Рафаа Саламех (глава району Хан-Юніс) і Мохаммад Язурі (глава військової розвідки ХАМАС).

У ЦАХАЛі стверджують, що їхні будинки були "частиною терористичної інфраструктури". Тоді як в Секторі Газа заявили, що в будівлі були розміщені квартири, підприємства і стоматологічна клініка.