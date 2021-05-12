Увага! Розшук! Потрібні ВОЛОНТЕРИ!!!

12 мая 2021, 20:52

ПОНОМАРЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 1949 р.н. ввечері, 9 травня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Жінка страждає на провали в пам’яті.

Прикмети: на вигляд приблизно 70 років, зріст 150-160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, зачіска коротка, волосся сиве, очі блакитні.

Була одягнена: куртка коротка синього кольору, брюки трикотажні темного кольору, чоботи шкіряні чорного кольору, шапка темного кольору, типу чепчику, жіноча сумка темного кольору.

12 травня проведено пошукову операцію, яка не дала результатів. Нову заплановано на 13 травня. Потрібні ВОЛОНТЕРИ!

Якщо вам відомо місцезнаходження жінки, надати інформацію можна до поліції за телефоном 102 або 067-138-92-37, 068-265-87-81.