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Общественное мнение
Криминал
12 мая 2021, 08:15

СБУ викрила інтернет-агітатора, який закликав до зміни меж території України на Закарпатті

Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність мешканця Закарпаття, який закликав до зміни державних кордонів і повалення влади, повідомляє прес-служба СБУ на Закарпатті.

За попередніми даними слідства СБУ, мешканець Закарпаття поширював у соціальних мережах деструктивні дописи із закликами до захоплення влади в країні. Зокрема, зловмисник закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

Повідомляється, що ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, зазначають у відомстві.

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