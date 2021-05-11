12 мая 2021, 08:15 СБУ викрила інтернет-агітатора, який закликав до зміни меж території України на Закарпатті Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність мешканця Закарпаття, який закликав до зміни державних кордонів і повалення влади, повідомляє прес-служба СБУ на Закарпатті. За попередніми даними слідства СБУ, мешканець Закарпаття поширював у соціальних мережах деструктивні дописи із закликами до захоплення влади в країні. Зокрема, зловмисник закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави. Повідомляється, що ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України. Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, зазначають у відомстві. Твитнуть Загрузка... Загрузка...