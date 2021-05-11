В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу

12 мая 2021, 08:38

В Україні виявили 4538 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Рівненській та Донецькій областях.

Зокрема, за вчора померли від вірусу 356 людей, що втричі більше, ніж днем раніше. Також в Україні за минулу добу 19 766 людей одужали.

Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він зазначив, що за вчора госпіталізували 1 349 осіб.

Як він повідомив, за вчора зробили 71 383 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 38 959, методом ІФА - 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 807).