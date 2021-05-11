Казанський стрілець підпалив свою квартиру

12 мая 2021, 12:37

Хлопець облив двері селітрою і підпалив її, перш ніж піти в школу. Вогонь не розгорівся, тому квартиру змогли обшукати.

Перед тим, як влаштувати стрілянину у школі №175 у Казані, Росія, 19-річний Ільназ Галявієв намагався влаштувати пожежу у своїй квартирі. Про це повідомляє Telegram-канал Baza в середу, 12 травня.

Близько 09:00 Галявієв облив одні з дверей у будинку селітрою, підпалив їх і вийшов, проте вогонь не спалахнув, тому вже після розстрілу в гімназії слідчі змогли провести у нього обшук.

Поліція знайшла кілька упаковок селітри, невідому порошкоподібну речовину, алюмінієву пудру і пляшку з настоянкою ліків Мухомор. З собою у Галявієва була рушниця Хатсан Ескорт, 445 патронів, ніж і кілька десятків гайок. Вдома у стрільця ще знайшли п'ять упаковок селітри, упаковку силікагелю, ваги; годинниковий механізм, цвяхи, Коран і деякі відеозаписи.

Нагадаємо, у вівторок, 11 травня, в школі №175 російської Казані 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину з рушниці.

В результаті, загинули дев'ять осіб - сім учнів і дві вчительки. Постраждали ще 18 дітей і троє дорослих. Галявієв сам здався поліції. Порушено кримінальну справу про вбивство людей. У середу, 12 травня, в Татарстані день жалоби. Знайомі Галявієва назвали його тихим і скромним хлопцем. Також стало відомо, що юнака відрахували з коледжу за те, що він не відвідував заняття і не з'явився на іспити.