Вимагання хабарів від наркозалежних за уникнення відповідальності – на Луганщині викрито трьох спецпризначенців поліції

13 мая 2021, 08:13

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури трьох поліцейських батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Запорізькій області викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Правоохоронці несуть службу у районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині, повідомляє Луганська прокуратура

Зазначається, що за даними слідства, співробітники батальйону організували схему вимагання хабарів від наркозалежних місцевих мешканців. До протиправної діяльності поліцейські залучили спільника, який на їхню вимогу створював підстави для затримання громадян з наркотиками. Правоохоронці погрожували наркозалежним кримінальною відповідальністю та вимагали «грошову винагороду» для її уникнення.

Поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України на в’їзді до Лисичанська після одержання від наркозалежного 15 тис. гривень. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Слідчі та процесуальні дії тривають, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності підозрюваних, додають у прокуратурі.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Працівникам поліції загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.