Сектор Газа випустив по Ізраїлю понад 1600 ракет

13 мая 2021, 10:09

У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила понад 600 військових цілей радикалів ХАМАС у секторі Газа.

Угруповання ХАМАС випустило із сектора Газа по Ізраїлю понад 1600 ракет за три дні, свідчать дані армії оборони Ізраїлю в четвер, 13 травня.

"Більш як 1,6 тис. ракет випущені з сектора Газа по різних містах Ізраїлю за кілька днів, у відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила на цей момент більш ніж 600 військових цілей радикалів у секторі", - повідомив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.

Він вказав, що з понеділка в результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі загинули шість цивільних осіб і один військовослужбовець. За словами Конрікуса, військові в ході операцій ліквідували близько трьох десятків оперативників угруповань ХАМАС і "Ісламський джихад", включаючи кількох високопоставлених керівників.

Зазначається, що вперше після початку обстрілу повітряна тривога прозвучала на півночі Ізраїлю.

У ніч на четвер ВПС Ізраїлю знову завдали авіаударів у відповідь. Серед уражених в секторі Газа цілей - фінансовий центр руху ХАМАС і будівля, де базується його розвідка.

Напередодні влада Ізраїлю прийняла рішення розширити військові операції проти ХАМАС. ЦАХАЛ буде прицільно атакувати "символи владарювання ХАМАС".

"ХАМАС навмисно розміщує військові об'єкти посеред густонаселених цивільних районів сектора Газа. Армія оборони Ізраїлю вживає всіх можливих заходів обережності, щоб не завдати шкоди мирним жителям під час бойових дій", - повідомили в армії Ізраїлю.