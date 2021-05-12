Наступного тижня кількість хворих на ковід може знову зрости

13 мая 2021, 10:53

Внаслідок нормалізації тестувань після Великодня і травневих свят наступного тижня може зрости кількість хворих на ковід в офіційній статистиці. Про це повідомляє пресслужба НАН.

Також очікується зростання кількості летальних випадків.

"Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень та летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій", - йдеться в повідомленні.

В НАН також пояснили, що зменшення динаміки виявлення нових випадків захворювання, а також зменшення кількості смертей є наслідком великої кількості вихідних днів, які передували цьому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він введений до 30 червня. Ймовірно його продовжать до серпня. Але якщо уряду вдасться до Дня Незалежності вакцинувати більшість людей, то вони почнуть шукати варіанти пом'якшення карантину.

Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19 препаратами від британсько-шведської компанії AstraZeneca (Covishield) і китайської Sinovac (CoronaVac). 18 квітня в Україні також почалася вакцинація препаратом від американської компанії Pfizer.