В ЄС вважають, що РФ прагне поглинути частини Донбасу - Bloomberg

Євросоюз вважає, що РФ намагається поступово поглинути тимчасово непідконтрольні уряду України частини Донбасу. Про це сказано в документі, представленому Євросоюзом державам-членам, повідомляє Bloomberg в четвер, 13 травня.
Як сказано в документі, кроки Кремля щодо організації незаконних виборів і видачі паспортів місцевим жителям "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію". Зовнішньополітичне відомство Євросоюзу підготує доповідь з цього питання.
Також в документі представлені варіанти, як підвищити стійкість України в протидії російській агресії:
· - посилення підтримки в боротьбі з "гібридними загрозами, включаючи протидію кіберзагрозам і дезінформації";
· - допомога українській програмі вакцинації від коронавірусу, "особливо вразливим групам, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу";
· - підвищення енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії;
· - посилення заходів щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих жителям Криму і окремих районів Донбасу;
· - розгляд питання про дозвіл України брати участь в деяких проектах ЄС в сфері безпеки.
Водночас подальші санкції проти РФ будуть залежати від "подальшого серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України".
У свою чергу посли ЄС в комітеті з економічної політики і безпеки під час обговорення цього документа висловили різні думки. Одна група в цілому підтримала терміни і зміст варіантів, тоді як інша заявила, що в пропозиціях не приділяється достатньої уваги реформам, які Україна повинна здійснити сама.