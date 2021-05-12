В ЄС вважають, що РФ прагне поглинути частини Донбасу - Bloomberg

13 мая 2021, 11:06

Євросоюз вважає, що РФ намагається поступово поглинути тимчасово непідконтрольні уряду України частини Донбасу. Про це сказано в документі, представленому Євросоюзом державам-членам, повідомляє Bloomberg в четвер, 13 травня.

Як сказано в документі, кроки Кремля щодо організації незаконних виборів і видачі паспортів місцевим жителям "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію". Зовнішньополітичне відомство Євросоюзу підготує доповідь з цього питання.

Також в документі представлені варіанти, як підвищити стійкість України в протидії російській агресії:

· - посилення підтримки в боротьбі з "гібридними загрозами, включаючи протидію кіберзагрозам і дезінформації";

· - допомога українській програмі вакцинації від коронавірусу, "особливо вразливим групам, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу";

· - підвищення енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії;

· - посилення заходів щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих жителям Криму і окремих районів Донбасу;

· - розгляд питання про дозвіл України брати участь в деяких проектах ЄС в сфері безпеки.

Водночас подальші санкції проти РФ будуть залежати від "подальшого серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України".

У свою чергу посли ЄС в комітеті з економічної політики і безпеки під час обговорення цього документа висловили різні думки. Одна група в цілому підтримала терміни і зміст варіантів, тоді як інша заявила, що в пропозиціях не приділяється достатньої уваги реформам, які Україна повинна здійснити сама.