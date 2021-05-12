Заслужені, професори та академіки: хто має почесні звання і депутатські надбавки

13 мая 2021, 11:41

У Верховній Раді дев’ятого скликання є 35 народних депутатів, які станом на грудень 2020 року отримали ступінь доктора наук, ще 73 мають ступінь кандидата наук (доктора філософії). При чому серед останніх найбільше кандидатів юридичних та економічних наук, повідомили в Русі ЧЕСНО.

Вказано, що ще 35 народних депутатів мають звання “заслужений” (юрист, економіст, журналіст, лікар, будівельник, працівник сільського господарства, сфери послуг тощо). Також 23 парламентарії є викладачами, доцентами, професорами або ректорами.

Водночас найбільше депутатів із науковим ступенем є членами “Слуги народу” – 32 особи. Ще 12 таких парламентаріїв із ОПЗЖ, четверо – із депутатської групи “За майбутнє” та позафракційні.

Найбільше тих, хто має звання заслужений, також є членами “Слуги народу” та ОПЗЖ – їх восьмеро. При чому більшість із них заслуженими юристами.

Зокрема, підозрюваний у держзраді член ОПЗЖ Віктор Медведчук є дійсним академіком Національної академії правових наук України. Ще у 1996 році він захистив дисертацію здобуття кандидата юридичних наук на тему “Конституційний процес в Україні: організація державної влади і місцевого самоврядування”. Наступного року Медведчук захистив дисертацію на здобуття доктора юридичних наук на тему “Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення”. У тому ж 1997 політик став доктором юридичних наук, а у 2001 – професором.

Медведчук має 65 наукових праць. Серед напрямів його наукової діяльності є “українська національна ідея у процесі сучасного державотворення”.

При цьому у 2001 році історик, письменник та ексдепутат Дмитро Чобіт видав книгу “Нарцис. Штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука”, в якій зокрема розкритикував науковий доробок кума Путіна. Своєю чергою Медведчук звернувся до Печерського райсуду Києва, щоб той визнав 99 фактів із книги такими, що відповідають дійсності, ганьблять честь, гідність та ділову репутацію.

Печерський суд зобов’язав видавців спростувати відповідні факти та виплатити Медведчуку компенсацію. Однак Верховний суд став на бік автора книги та у 2007 році відхилив усі вимоги проросійського політика. У ЧЕСНО зазначили, що у 2013 році дисертація Медведчука зникла.

Нагадаємо, 26 квітня член ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Захист відбувався в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України. Ступінь кандидата наук з державного управління Кива отримає після того, як очільник МОН Сергій Шкарлет випише йому диплом.

Науковим керівником Киви був доктор наук із державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації “Центр досліджень проблем публічного управління” Володимир Гурковський.

Пізніше Кива заявив про те, що його наукового керівника Володимира Гурковського, що допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.