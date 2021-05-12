13 мая 2021, 12:03

Міжнародна група дослідників з Інституту Вейцмана і Ізраїльського інституту біологічних, хімічних та екологічних наук з'ясувала, як діє SARS-CoV-2 всередині клітин людського організму. Про це пише Medical Xpress.

Вчені стверджують, що інфіковані клітини практично відразу усвідомлюють вторгнення чужорідних організмів і починають попереджати імунну систему людини про небезпеку. Але з коронавірусом справа має бути інакше. З невідомих причин імунітет не дає відповідь вчасно, а через цю затримку пацієнт отримує сильний збиток по здоров'ю.

Експерти навмисно заразили клітини SARS-CoV-2 і спостерігали за тим, що відбувається з генами і синтезом білка, після вторгнення в них інфекції.

Виявилося, що цей вірус легко перемагає імунітет і отримує рибосоми, які провокують виділення необхідного для нейтралізації інфекції білка.

За даними дослідників, вірусу вдається здобути перемогу в боротьбі за рибосоми - свого роду клітинні фабрики білка - і протягом декількох годин нейтралізувати противірусну сигналізацію клітини, затримуючи і заплутуючи імунну відповідь.

"Вірус здатний зламати апаратне забезпечення клітини, взявши на себе її механізм синтезу білка, використовуючи три окремі тактики, що доповнюють один одного", - стверджують дослідники.

Зазначається, що SARS-CoV-2 зменшує здатність інфікованих клітин перетворювати гени в білки і таким чином "руйнує матричні РНК (мРНК) клітини, що несуть інструкції щодо створення білків від ДНК до рибосом, тоді як його власні мРНК залишаються захищеними".

"Інформація від важливих антивірусних генів, які клітина поспішає продукувати при зараженні, не переводяться в активні білки і викликають уповільнену імунну відповідь", - підсумували вчені.