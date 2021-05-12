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Общественное мнение
Криминал
13 мая 2021, 17:33

В Києві під Печерським райсудом сталася сутичка. Там йде суд над Медведчуком

У Києві сталася сутички під Печерським районним судом, де сьогодні обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Сутичка сталася через плакат.

Учасники акції, яка проходить під будівлею Печерського райсуду, принесли плакат з вимогою відправити Медведчука під варту. Інші особи, які були під судом, спробували цей плакат забрати, що й спровокувало сутичку.

Наразі з учасниками сутички правоохоронці проводять роз'яснювальну бесіду. Поліцейські нікого не затримали

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