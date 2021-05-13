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Общественное мнение
Общество
14 мая 2021, 06:05

Вакцинувати усіх українців не вдасться - Степанов

Міністр охорони здоров'я вважає, що якщо щепити близько двох третин дорослого населення, можна буде скасовувати карантин.

Громадян України складно переконати в необхідності робити щеплення від коронавірусу, тому досягти 100% вакцинації у країні не вдасться. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в эфірі телеканалу НАШ у четвер, 13 травня.

"Досягти 100% знищення вірусу, напевно, неможливо. 100% вакцинації буде досягти неможливо. Ми дуже сподіваємося, що ми переконаємо громадян, щоб це було 70%", - зазначив міністр.

При цьому, за його словами, в разі вакцинації цих 70% дорослого населення в Україні, швидше за все, скасують карантинні обмеження.

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