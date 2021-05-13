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14 мая 2021, 12:13

Дівчинка Люцифер зі Швеції: пристрасті по-лисичанськи

Він гуляв Лисичанськом у жіночому одязі, жахав людей дивною поведінкою, а 13 травня його затримали із мачете. Він представився Люцефером та співав гімн Радянського союзу. А сам дівчинка. Ще й зі Швеції. Зрозуміліше - в сюжеті.

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