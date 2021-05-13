14 мая 2021, 12:13 Дівчинка Люцифер зі Швеції: пристрасті по-лисичанськи Він гуляв Лисичанськом у жіночому одязі, жахав людей дивною поведінкою, а 13 травня його затримали із мачете. Він представився Люцефером та співав гімн Радянського союзу. А сам дівчинка. Ще й зі Швеції. Зрозуміліше - в сюжеті. Твитнуть Загрузка... Загрузка...