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Общественное мнение
Криминал
14 мая 2021, 13:10

Мастер-Шеф тихенько скиглить: до Румунії везли унікальний торт

Торт «Наполеон» за класичним рецептом зовні, та аж ніяк не солодкий гостинець всередині. Кондитерський виріб з коржами з 79 пачок сигарет намагався провезти до Румунії 23-річний буковинець. Каверзну хитрість викрито за допомогою сканера у пункті пропуску «Порубне», повідомляють українські прикордонники.

Крім того, ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були складені в сумку для перенесення оргтехніки. Товари, оцінені у понад 11 тисяч гривень, у чоловіка вилучено.

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