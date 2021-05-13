Мастер-Шеф тихенько скиглить: до Румунії везли унікальний торт

14 мая 2021, 13:10

Торт «Наполеон» за класичним рецептом зовні, та аж ніяк не солодкий гостинець всередині. Кондитерський виріб з коржами з 79 пачок сигарет намагався провезти до Румунії 23-річний буковинець. Каверзну хитрість викрито за допомогою сканера у пункті пропуску «Порубне», повідомляють українські прикордонники.

Крім того, ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були складені в сумку для перенесення оргтехніки. Товари, оцінені у понад 11 тисяч гривень, у чоловіка вилучено.